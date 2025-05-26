Окупанти брешуть про розміщення українських складів зброї у житлових будинках

Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України спростовує поширювані російською пропагандою дезінформаційні повідомлення про те, що нібито українські військові навмисно розміщують склади зі зброєю та боєприпасами на перших поверхах багатоквартирних житлових будинків у Краматорську та інших містах Донецької області.

"Це типовий приклад застосування ворогом тактики інформаційного алібі — задля власного виправдання рф превентивно звинувачує Україну в діях, які може вчинити сама. Також вигадками про склади боєприпасів у багатоповерхівках Росія намагається зняти із себе відповідальність за систематичні удари по цивільній інфраструктурі у прифронтових містах", - повідомляється в телеграм-каналі ЦПД в понеділок.

У відомстві спростували звинувачення окупантів у начебто використанні цивільних у якості "живого щита" та перешкоджанні в евакуації. "Подібні повідомлення не мають нічого спільного з реальністю. Вони можуть свідчити про підготовку Росії до провокацій або нових обстрілів цивільних об’єктів у Краматорську", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, за минулу добу росіяни 43 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Протягом неділі в області евакуйовано 41 людину, зокрема сім дітей.