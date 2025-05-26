﻿
Суспiльство

Погода 26 травня: Дощі з грозами та спека до +30°

Погода 26 травня: Дощі з грозами та спека до +30°

Сьогодні по всій території країни очікується мінлива хмарність. У центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози. На Житомирщині, Вінниччині та Одещині місцями сильні дощі. На решті території - без опадів, повідомляють синоптики.

Вітер - переважно південно-східний, 7-12 м/с. На Лівобережжі - пориви  до 15-20 м/с.

Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях +12-17°. На сході та південному сході +25-30°. На решті території +19-24°,

У Києві та області очікуються короткочасні дощі. Вітер - переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці +19-21°. На Київщині + 19-24°.

Теги:

погода 26 травняпрогноз погоди 26 травня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп оголосив "ренесанс" атомної генерації у США
Свiт 25.05.2025 12:18:40
Трамп оголосив "ренесанс" атомної генерації у США
Читати
Кислиця розкрив раніше невідомі заяви росіян на переговорах у Стамбулі
Полiтика 25.05.2025 11:53:38
Кислиця розкрив раніше невідомі заяви росіян на переговорах у Стамбулі
Читати
Ситуація критична: 90% міста Куп'янськ вже знищено
Суспiльство 25.05.2025 11:27:12
Ситуація критична: 90% міста Куп'янськ вже знищено
Читати

Популярнi статтi