Погода 26 травня: Дощі з грозами та спека до +30°

Сьогодні по всій території країни очікується мінлива хмарність. У центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози. На Житомирщині, Вінниччині та Одещині місцями сильні дощі. На решті території - без опадів, повідомляють синоптики.

Вітер - переважно південно-східний, 7-12 м/с. На Лівобережжі - пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях +12-17°. На сході та південному сході +25-30°. На решті території +19-24°,

У Києві та області очікуються короткочасні дощі. Вітер - переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці +19-21°. На Київщині + 19-24°.