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Здоров'я

Дослідники виявили зв’язок між герпесом та хворобою Альцгеймера

Дослідники виявили зв’язок між герпесом та хворобою Альцгеймера

Нове дослідження, опубліковане в журналі BMJ, показало, що вірус простого герпесу 1 типу (ВПГ-1), може бути пов’язаний з розвитком хвороби Альцгеймера, пише видання MedicalXpress.

Вчені проаналізували дані понад 340 тис. американців віком від 50 років, серед яких були як здорові люди, так і пацієнти з діагностованою хворобою Альцгеймера у період з 2006 по 2021 рік.

Згідно з результатами, серед тих, у кого розвинулася ця недуга, 0,44% раніше хворіли на ВПГ-1, тоді як у контрольній групі цей показник складав 0,24%.

Тож ризик розвитку хвороби Альцгеймера у людей із попереднім діагнозом ВПГ-1 зростав на 80%.

Дослідники також з’ясували, що противірусна терапія, спрямована на лікування герпесу, може знижувати ризик розвитку хвороби приблизно на 17%.

Підкріплення цієї гіпотези можна знайти і в попередніх наукових роботах: ДНК ВПГ-1 виявляли у мозковій тканині померлих від хвороби Альцгеймера, а лабораторні експерименти демонстрували, що вірус може провокувати формування бета-амілоїдних бляшок, характерних для цієї патології.

Однак це не означає причинно-наслідкову залежність. Враховуючи, що вірус герпесу часто залишається недіагностованим, результати мають певні обмеження.

Крім того, інші чинники — спадковість, спосіб життя, доступність до медичних послуг — можуть впливати на розвиток нейродегенеративних захворювань.

Науковці вважають, що  для остаточних висновків потрібні додаткові, більш глибокі наукові дослідження.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дослідженняНовини медицинихвороба Альцгеймера
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