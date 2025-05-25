Кислиця розкрив раніше невідомі заяви росіян на переговорах у Стамбулі

Під час переговорів у Стамбулі російська делегація використовувала погрози та провокативні заяви, маскуючи їх під зовні інтелігентну манеру спілкування. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який був присутній на переговорах як член української делегації.

За словами дипломата, російська сторона регулярно вдавалася до затяжних псевдоісторичних заяв, а також звучали вимоги передати росії частину українських територій. Водночас звучали натяки на можливе подальше розширення таких вимог до шести або навіть восьми областей, а також згадки про неминучі нові людські втрати.

Кислиця відзначив, що рівень цинізму і погроз з боку рф був високим. Зокрема, глава російської делегації Володимир Мединський під час перемовин заявив: "Війна — це коли росіяни вбивають росіян з певними нюансами", чим фактично заперечив сам факт існування української нації.

Крім того, Кислиця підтвердив, що Москва наполягала на виключенні представників США з переговорного процесу, аргументуючи це відсутністю мандата на переговори за їхньої присутності.

Водночас заступник глави МЗС високо оцінив роботу керівника української делегації Рустема Умєрова, який, за його словами, демонстрував чітку позицію, стриманість і послідовність, попри провокації.

Окремо дипломат подякував турецькій стороні за організацію зустрічі, зокрема за забезпечення просторової відстані між делегаціями.

Щодо мови спілкування, Кислиця зазначив, що перемовини велися українською, англійською, російською та турецькою. Українська сторона користувалася українською та англійською, російська — винятково російською.