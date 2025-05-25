Трагедія в Ужгороді: студент театрального коледжу стрибнув з вікна через провалений НМТ

В Ужгороді студент наклав на себе руки через провалений Національний мультипредметний тест (НМТ). Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Трагедія сталася у суботу, 24 травня. З вікна гуртожитку культосвітнього училища в Ужгороді вистрибнув студент 2 курсу театрального відділення. Врятувати хлопця не вдалося - він помер після тривалої реанімації медиків.

Хлопець був родом із Хуста, навчався на 2-му курсі театрального відділення. Сьогодні він складав національний мультипредметний тест (НМТ) в Ужгородській школі №1 на набережній Незалежності. Саме цей тест визначає, чи зможе студент вступити на бакалаврат, чи залишиться у коледжі.

За словами одного зі студентів, який стояв поруч із тілом і плакав, хлопець незадовго до трагедії на перерві усміхнувся й сказав:

"Я, напевно, не здав це. Не здав НМТ..."

Це останні слова, які хтось чув від нього. Відомо, що батьки хлопця розлучені. Мати терміново виїхала з Хуста до Ужгорода.

У кімнаті студента знайшли його телефон і записку з паролем від нього і повідомленням "Там все знайдете". Правоохоронці знайшли там передсмертне відео, в якому юнак пояснив своє рішення.

Він вважав, що не здав НМТ, був глибоко розчарований, та попросив вибачення у своїх батьків. Окремо він звернувся до матері, перепросивши за те, що зробить "за кілька хвилин".

Правоохоронці перевіряють вміст телефону і з’ясовують обставини події.