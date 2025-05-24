Гурт Ziferblat потрапив під атаку ворожих дронів під час концерту в Києві

Український гурт Ziferblat, який заняв 9 місце на "Євробаченні-2025" та вже повернувся до рідного Києва, вчора, 23 травня, дав свій перший концерт після участі у міжнародному пісенному конкурсі. Однак під час виступу музикантів почалася повітряна тривога у столиці через масовану атаку росіян, а ворожий дрон пролетів просто над їхніми головами.

Нагадаємо, що цієї ночі Росія завдала удару по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та дронів. Під атакою були Київ, а також Дніпропетровщина, Одещина та Запорізька область, проте найбільше ворог спрямував свою агресію на столицю.

На щастя, під час концерту гурту Ziferblat ніхто не постраждав. Але артисти вирішили опублікувати момент пролітання дрону в своєму Instagram та нагадати всім слухачам, що ніколи не варто нехтувати власною безпекою.

"Концерт пройшов чудово, але після його завершення у нас мала бути невеличка зустріч зі слухачами. Та коли вона почалася, то відбулася повітряна тривога в Києві і шахед літав поруч. Я про це знав і попросив вас покинути територію, бо це небезпечно. Я вас дуже прошу, закликаю, не нехтувати повітряною тривогою. Ми ще багато разів зустрінемося, але наше здоров'я важливіше", - зазначив вокаліст Даниїл Лещинський.