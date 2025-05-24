ФК "Наполі" став чемпіоном Італії, перемігши "Кальярі" (2:0) у 38-му турі. Це четвертий титул клубу та друга перемога за останні три роки.

Футбольний клуб "Наполі" став чемпіоном Італії сезону 2024-2025 після перемоги в матчі 38-го туру змагання з "Кальярі" (2:0). Таким чином клуб став чемпіоном вдруге за три роки.

Голами відзначилися півзахисник Скотт Мактоміней і нападник Ромелу Лукаку. Таким чином, підопічні Антоніо Конте виграли Серію А вдруге за три роки. Неаполітанський клуб став чемпіоном країни вчетверте (1986/1987, 1989/1990, 2022/2023 і 2024/2025).

Після 38 зіграних матчів "Наполі" набрав 82 очки. На другій сходинці фінішував міланський "Інтер" (81 очко). Замикає трійку лідерів із 74 очками "Аталанта".