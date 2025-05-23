Україна та Росія провели перший етап великого обміну військовополоненими після домовленостей про формат «тисяча на тисячу». Додому повернулися 390 українців: 270 захисників і 120 цивільних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у такий спосіб реалізували першу частину домовленості про обмін у форматі «тисяча на тисячу». У суботу та неділю (24 та 25 травня) очікують на продовження обміну.

«Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію щодо кожної людини. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими», — сказав президент.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими додав, що серед визволених — 3 жінки та 387 чоловіків. Повернути вдалося військовослужбовців Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Вони воювали на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь у боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Раніше про обмін писав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social: «Щойно між Росією та Україною було завершено великий обмін полоненими. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони із цими переговорами. Це може призвести до чогось великого???»

Це вже 65-й обмін військовополоненими з початку повномасштабної війни.

Нинішній обмін начебто є першим етапом великого обміну, який триватиме кілька днів.

Російське Міноборони також заявило, що обміняло 270 своїх військових і 120 цивільних із Курської області.

16 травня у Стамбулі делегації України та росії під час перемовин домовилися про обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».

CNN із посиланням на одного з неназваних турецьких посадовців писало, що обмін полоненими запропонувала провести Туреччина, коли ситуація на переговорах між Україною та рф стала «безвихідною» після вимог росії передати їй під контроль чотири області України.