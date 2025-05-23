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Суспiльство

У межах обміну "тисяча на тисячу" наразі повернули додому 390 українців, з них - 120 цивільних

У межах обміну "тисяча на тисячу" наразі повернули додому 390 українців, з них - 120 цивільних

Україна та Росія провели перший етап великого обміну військовополоненими після домовленостей про формат «тисяча на тисячу». Додому повернулися 390 українців: 270 захисників і 120 цивільних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у такий спосіб реалізували першу частину домовленості про обмін у форматі «тисяча на тисячу». У суботу та неділю (24 та 25 травня) очікують на продовження обміну.

«Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію щодо кожної людини. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими», — сказав президент.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими додав, що серед визволених — 3 жінки та 387 чоловіків. Повернути вдалося військовослужбовців Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Вони воювали на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь у боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Раніше про обмін писав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social: «Щойно між Росією та Україною було завершено великий обмін полоненими. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони із цими переговорами. Це може призвести до чогось великого???»

Це вже 65-й обмін військовополоненими з початку повномасштабної війни.

Нинішній обмін начебто є першим етапом великого обміну, який триватиме кілька днів.

Російське Міноборони також заявило, що обміняло 270 своїх військових і 120 цивільних із Курської області.

16 травня у Стамбулі делегації України та росії під час перемовин домовилися про обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».

CNN із посиланням на одного з неназваних турецьких посадовців писало, що обмін полоненими запропонувала провести Туреччина, коли ситуація на переговорах між Україною та рф стала «безвихідною» після вимог росії передати їй під контроль чотири області України.

 Автор: Богдан Моримух

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обмін полоненими
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