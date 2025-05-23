Тверезий суддя на мотоциклі на смерть збив пішохода

Вранці 23 травня у Дніпрі сталася смертельна аварія за участі судді одного з райсудів.
Про це повідомили у ДБР.
За попередньою інформацією, суддя за кермом мотоцикла наїхав на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці. Унаслідок зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм.
Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим. У соцмережах поширювалася інформація, що загиблим пішоходом був літній чоловік.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Автор: Богдан Моримух