23 травня, у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» відбудеться урочисте відкриття масштабної виставки «Мазепа. Стратегія європейської України», присвяченої постаті видатного гетьмана Івана Мазепи та його визначній ролі у прагненні України до європейської інтеграції. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Експозиція представить унікальні історичні свідчення епохи гетьмана Мазепи, включаючи цінні документи, витвори мистецтва, коштовності, зброю, предмети розкоші та елегантне вбрання козацької старшини. Відвідувачі також зможуть ознайомитися зі стародруками та іншими артефактами, що всебічно розкривають Україну того періоду та її фундаментальні європейські цінності.

Виставка розміститься у семи залах 4-го корпусу Лаври (Келії соборних старців), кожен з яких присвячений окремому аспекту європейської історії України. Експозиція охопить широкий спектр тем – від освітніх та правових традицій до мистецтва і повсякденного життя козацької еліти.

У рамках відкриття виставки запланована кураторська екскурсія, яка надасть відвідувачам можливість глибше зрозуміти представлені експонати та історичний контекст.

Реалізація цього знакового культурного проєкту стала можливою завдяки плідній співпраці Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» з провідними культурними інституціями України, серед яких: Національний музей історії України, Національний заповідник «Чернігів стародавній», Чернігівський обласний історичний музей ім. В. Тарновського, Заповідник «Хортиця», Заповідник «Гетьманська столиця», Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського та Центральний державний історичний архів України (м. Київ).

Запрошуємо всіх охочих долучитися до відкриття виставки та поринути в епоху, що визначила європейський вектор розвитку України!

Адреса: вул. Лаврська, 9.