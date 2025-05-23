Міхаель Чеботар: Причини стриманості забудовників у Києві

Стратегічний бізнес-радник Міхаель Чеботар спеціально для ForUA.

Основні причини, чому забудовники в Києві не поспішають отримувати нові дозволи на будівництво, криються у нестабільності та специфіці столичного ринку.

Девелопери в Києві вагаються не тому, що не розуміють ринку. Вони вагаються тому, що ґрунт під забудову нестабільний: юридично, фінансово та політично. В Києві дозвіл це не просто погодження. Це політична валюта. Коллапс ДАБІ та хаос, що виник після нього, залишили вакуум там, де мав би бути процес.

У регіонах із простішим управлінням отримати дозвіл складно. У Києві це репутаційний ризик. А репутацію, як і капітал, у воєнні часи легко втратити, але важко відновити.

Також значну роль відіграє довіра. Девелопери розуміють: зростання цін за низьких обсягів не означає здорового попиту. Це втеча до безпеки, а не фундаментальне зростання. Без надійного покупця, попередніх продажів і передбачуваних строків нове будівництво "це не стратегія, а ставка в азартній грі".

Фінансування також є порушене. Великий капітал, який колись надходив через інвестфонди чи схеми попереднього продажу, тепер або заморожений, або переорієнтований. Будматеріали дорожчі, робітники менш доступні, а навіть якщо дозвіл є, виконання під питанням. В таких умовах іноді найрозумніше нічого не робити.

Я вважаю, девелопери не тікають — вони зберігають важелі впливу. Чекають не гучніших сигналів, а яснішого горизонту. Якщо з’являться ознаки врегулювання або хоча б стабілізації ці розрахунки зміняться швидко. Обережність залишиться, але бездіяльність — ні.