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Туреччина зважить 10 мільйонів людей на вулицях

Туреччина зважить 10 мільйонів людей на вулицях

Уряд Туреччини запустив масштабну національну програму, спрямовану на підвищення обізнаності про проблему ожиріння серед населення. Ініціативу особисто підтримав президент Реджеп Тайїп Ердоган. Кампанія триватиме до 10 липня і передбачає встановлення пунктів зважування у громадських місцях, включно з вулицями великих міст.

Мета програми — інформувати громадян про ризики надмірної ваги та спонукати до здорового способу життя. За даними влади, в рамках ініціативи планується зважити приблизно 10 мільйонів осіб, що становить майже одну восьму частину населення Туреччини.

Згідно з офіційною статистикою, понад 30% турецьких громадян страждають на ожиріння — це майже вдвічі вище, ніж у середньому по Європейському Союзу. Зростання показників ожиріння в Туреччині пов’язують із малорухливим способом життя, зміною харчових звичок та доступністю фастфуду.

Міністерство охорони здоров’я Туреччини зазначає, що ініціатива не передбачає жодних санкцій чи примусу, а має просвітницький та профілактичний характер.

Теги:

ТуреччинаЕрдоганзважування людей
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