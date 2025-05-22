Чи передається деменція у спадок: відповідь експерта

Дипломована психологиня з Університету Саутгемптона, яка присвятила роки вивченню деменції та старіння, Келлін Лі пояснила, чи можна успадкувати зниження когнітивних здібностей від батьків.

У нещодавньому пості в соцмережах експертка відповіла на запитання одного зі своїх передплатників щодо потенційного зв’язку між зниженням когнітивних здібностей і здоров’ям сім’ї. , пише видання Express.

– Дослідження не показують, що у випадку з більш поширеними типами деменції, такими як хвороба Альцгеймера і судинна деменція, схоже, немає таких спадкових зв’язків, як у випадку з рідкісними типами деменції, – пояснила психологиня.

Точка зору Лі збігається з позицією Товариства по боротьбі з хворобою Альцгеймера, яке визнає, що, хоча більшість випадків деменції не є спадковими, проте певні мутації генів можуть відігравати роль у невеликій підгрупі випадків.

За словами експертів, це зазвичай включає хворобу Гантінгтона, сімейну пріонну хворобу та сімейну хворобу Альцгеймера, причому останню часто називають деменцією молодого віку. І хвороба Гантінгтона, і сімейна пріонна хвороба мають 50/50 шансів успадкування через наявність єдиного дефектного домінантного гена.

– Хороша новина в тому, що подібні види деменції зустрічаються дуже рідко. Загалом, що раніше в людини розвивається хвороба Альцгеймера, то більша ймовірність того, що вона спричинена дефектним успадкованим геном, – стверджується в рекомендаціях Товариства Альцгеймера.

Іншими словами, у справді рідкісних випадках, коли у людини у віці 30-40 років розвивається хвороба Альцгеймера, це майже завжди відбувається через дефектний ген. У більш типових випадках деменції гени відіграють лише незначну роль серед багатьох інших характеристик.