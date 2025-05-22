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Єрмак озвучив умову для нових переговорів з РФ

Єрмак озвучив умову для нових переговорів з РФ

Україна наполягає на чіткому і поетапному підході у перемовинах із Росією щодо гуманітарних питань, зокрема обміну полоненими. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, коментуючи перспективу нового раунду переговорів з РФ.

«Наша позиція чітка: першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. І лише другим етапом — визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ», — наголосив Єрмак.

За його словами, Україна прагне повернути якнайбільше своїх громадян, зокрема військовослужбовців, які потрапили в полон під час бойових дій.

Ініціатива щодо масштабного обміну у форматі "1000 на 1000" вже обговорювалася під час попередніх контактів за посередництва третіх країн, зокрема Туреччини, Катару та ОАЕ.

Українська сторона вважає, що визначення місця для переговорів не має відбуватися до досягнення конкретної домовленості — це дозволить уникнути політичних маніпуляцій та затягування процесу.

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обмін полоненимиєрмак1000 на 1000
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