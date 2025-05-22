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Суспiльство

Українцям радять готуватися до пекельного літа

Українцям радять готуватися до пекельного літа

Українське літо 2025 року буде значно спекотнішим за середні кліматичні показники останніх років. Цьогорічні літні температури можуть перевищити норму на 1,5–2,5°C, а характер опадів буде нестабільним і нерівномірним, - повідомила ЗМІ синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Середньомісячна температура в червні перевищуватиме норму на 1,5°C, а в липні та серпні можливе зростання до +2,5°C. Найвищі температури прогнозуються в південних регіонах України, тоді як північний схід і захід матимуть трохи м’якші показники.

«Це буде літо з періодами справжньої спеки. Температурні показники можуть бути вищими, ніж ми звикли, тож слід бути готовими — і фізично, і ментально. Найспекотнішими очікуються липень і серпень», – зазначила Птуха.

Нестабільна атмосфера призводитиме до нерівномірного розподілу опадів по території України. Найбільш характерними будуть короткочасні, але потужні зливи та грози. У деяких регіонах можуть формуватися локальні посухи, тоді як сусідні райони отримуватимуть надмірну кількість вологи.

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спекапогода літомліто в Україні
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