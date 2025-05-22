Українцям радять готуватися до пекельного літа

Українське літо 2025 року буде значно спекотнішим за середні кліматичні показники останніх років. Цьогорічні літні температури можуть перевищити норму на 1,5–2,5°C, а характер опадів буде нестабільним і нерівномірним, - повідомила ЗМІ синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Середньомісячна температура в червні перевищуватиме норму на 1,5°C, а в липні та серпні можливе зростання до +2,5°C. Найвищі температури прогнозуються в південних регіонах України, тоді як північний схід і захід матимуть трохи м’якші показники.

«Це буде літо з періодами справжньої спеки. Температурні показники можуть бути вищими, ніж ми звикли, тож слід бути готовими — і фізично, і ментально. Найспекотнішими очікуються липень і серпень», – зазначила Птуха.

Нестабільна атмосфера призводитиме до нерівномірного розподілу опадів по території України. Найбільш характерними будуть короткочасні, але потужні зливи та грози. У деяких регіонах можуть формуватися локальні посухи, тоді як сусідні райони отримуватимуть надмірну кількість вологи.