Батьки не вірять у самогубство курсанта академії ДПСУ

У квітні на Буковині знайшли тіло 18-річного курсанта Національної академії державної прикордонної служби Богдана Решетара з вогнепальним пораненням. Слідство вважає, що він укоротив собі віку, однак батьки загиблого в цю версію не вірять.

Про це йдеться в матеріалі hromadske «Два самогубства за три дні? Що відбувається в академії прикордонної служби ім. Хмельницького» .

За весь період навчання Богдан Решетар жодного разу не скаржився, розповідає його батько Василь. На його питання, чи все добре, чи немає дідівщини, син відказував: «Тату, усе нормально, такого немає». Він жив цією справою, навіть три грамоти отримав за гарну службу, зазначив Василь.

У квітні Богдан проходив практику в Чернівецькій області. Увечері 18 квітня поїхав до району КПП, щоб уночі стати в наряд. Хлопці, які тоді були з ним, розповідали батькові, що Богдан був веселим, ділився історіями, як ловив «ухилянтів».

Надвечір 19 квітня, як згодом дізнався Василь, його сина викликали у «групу реагування» на кордон. Була інформація, що там чоловіки намагаються незаконно перейти кордон. Через годину йому зателефонував курсовий офіцер і повідомив, що його син укоротив собі віку.

Василя Решетаря насторожило також те, що Богдан «наче просто заснув». На обличчі не було синців, набряків чи опіків. Водночас батько курсанта Лопати, який загинув за кілька днів до того в гуртожитку академії, розповів Решетарям, що на обличчі його сина такі пошкодження були. Обоє, за версією слідства, загинули через постріл у підборіддя з автомата АКМ-74.

У НАДПСУ на запит hromadske повідомили, що курсант Богдан загинув під час проходження практики в Західному регіональному управлінні ДПСУ. Щодо обставин та причин його смерті триває розслідування.

«За результатами проведеного НАДПСУ службового розслідування, порушень в організації проведення практичної підготовки курсантів не виявлено», — сказав Олександр Луцький.

У поліції Чернівецької області нам відповіли, що слідство у справі Богдана Решетара ще триває. Провадження відкрили за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з позначкою «самогубство».

Випадки самогубств у військовому виші ставались і в попередні роки. Що про них кажуть родичі загиблих, правоохоронці, курсанти та керівництво академії.