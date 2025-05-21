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Суспiльство

У центрі Полтави нарешті встановлять пам'ятник Петлюрі

У центрі Полтави нарешті встановлять пам'ятник Петлюрі

У четвер, 22 травня, Україна відзначає день народження Симона Петлюри (1879-1926) – одного з лідерів Української революції, головного отамана військ Української Народної Республіки, голови Директорії УНР. З цієї нагоди рух “Простір свободи” започатковує у Полтаві громадську ініціативу “Місто Петлюри”, покликану повернути знаменитому полтавцю гідне місце в міському просторі й пам’яті земляків.

Про це повідомляють активісти “Простору свободи” у своїх соцмережах.

Метою ініціативи є сприяння деколонізації Полтави, її звільнення від нашарувань російської пропаганди і наповнення українськими сенсами, перетворення у суспільній свідомості з “міста Петра І” на “місто Петлюри”.

Засновники ініціативи закликають полтавців і всіх небайдужих українців об’єднати зусилля для гідного відзначення у травні 2026 року дня народження та 100-річчя з дня смерті Симона Петлюри.

Центральною подією цього відзначення, за твердженням ініціаторів, має стати відкриття пам’ятника визначному державотворцеві. Місце для монумента Полтавська міськрада визначила у 2020 році – поблизу перетину вулиць Соборності і Петлюри перед будівлею Обласного центру естетичного виховання учнівської молоді (на фото). Ще через рік за розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації проведено конкурс, на якому визначено проєкт-переможець.

“В умовах російсько-української війни, яка є передусім війною за ідентичність, поширення правдивих знань і гідного ставлення до борців за українську державність відіграє мобілізуючу й консолідуючу роль, дозволяє краще зрозуміти тяглість нашої боротьби за свободу і краще усвідомити, ким ми є і за що боремося”, – вважають засновники ініціативи.

Ініціатива відкрита для участі громадських активістів, митців, освітян, представників влади, самоврядування, бізнесу і будь-яких небайдужих людей у Полтаві та за її межами, які поділяють прагнення перетворити Полтаву з “міста Петра І” на “місто Петлюри”. 

Щоб долучитися, можна заповнити гугл-форму або зв’язатися з ініціаторами.

Контакти для зв’язку: mistopetlury@gmail.com 

+38095-5418750 (Богдан Коваль, голова Полтавського осередку руху «Простір свободи»);
+38097-9873187 (Тарас Шамайда, співкоординатор руху);
+38066-3323091 (Олег Пустовгар, представник Українського інституту національної пам’яті в Полтавській області).

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ПолтаваСимон Петлюра
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