США оголосили про скорочення зовнішньої допомоги

Державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Сенатському комітеті з міжнародних відносин анонсував масштабну реформу зовнішньої допомоги та роботи Державного департаменту, орієнтовану на підвищення ефективності американської зовнішньої політики.

Рубіо підкреслив, що нині лише 12 центів з кожного долара зовнішньої допомоги доходять до реальних отримувачів. У зв’язку з цим планується скорочення або ліквідація неефективних програм, які не дають стратегічної віддачі для США.

«Ми залишимося найбільшим донором у світі — більшим, ніж 10 країн разом, і в рази більшим за Китай. Але наша допомога буде розумною, цілеспрямованою й ефективною», — заявив він.

Ключовий акцент Рубіо зробив на децентралізації ухвалення рішень. За його словами, посольства США та регіональні бюро Держдепу повинні отримати реальні повноваження щодо формування пріоритетів та програм допомоги. «Рішення мають прийматися на місцях, з урахуванням місцевих умов і потреб. Вашингтон має слухати тих, хто працює на передовій», — заявив держсекретар.

Попри критику на адресу чинної системи, Рубіо запевнив, що США не мають наміру ізолюватися чи скорочувати свою присутність у світі. Навпаки — Америка залишатиметься активним гравцем, коли це має стратегічний сенс. «За 18 тижнів я відвідав 18 країн. Я регулярно спілкуюсь із міністрами закордонних справ, у тому числі з українським керівництвом — частіше, ніж з власними дітьми», — зауважив він.

«Ми не зменшуємо наш вплив — ми намагаємося зробити його дієвим», — резюмував очільник Держдепу.