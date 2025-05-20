Замах на Зеленського: поляку загрожує 8 років в'язниці

Польська прокуратура висунула обвинувачення громадянину Польщі Павлу К., якого підозрюють у сприянні підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

Слідство встановило, що чоловік висловив готовність співпрацювати з військовою розвідкою росії та налагодив контакти з російськими військовими, які беруть участь у війні проти України. Його завданням був збір і передача інформації про систему безпеки аеропорту Жешув-Ясьонка, який активно використовується для міжнародної допомоги Україні.

Про можливу причетність Павла К. до злочину польським слідчим повідомив Офіс Генерального прокурора України. До розслідування долучилися також Служба безпеки України, польська прокуратура та Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

Правоохоронці зазначають, що це дозволило зібрати вагомі докази та зробити ключові висновки у справі. Чоловіку висунуто обвинувачення в намірі діяти в інтересах іноземної розвідки проти Польщі. У разі доведення провини йому загрожує до восьми років ув’язнення.