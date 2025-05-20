Чому в Австрії влада не в захваті від перемоги у конкурсі Євробачення

Як ми вже розповідали раніше, у шведському Мальме заздалегідь попередили, що у разі перемоги Швеції на конкурсі Євробачення (а вона була у прогнозах букмекерів першою), вдруге приймати конкурс не будуть – немає грошей.

І тут виявилось, що історія повторилася двічі. Як повідомляє The Guardian, перемога Австрії в особі JJ викликала не лише хвилю радості по всій країні, але й занепокоєння тим, як оплатити проведення конкурсу наступного року. (Згідно з умовами конкурсу його приймає країна-переможниця попереднього).

Громадська телекомпанія ORF, яка повинна взяти на себе більшу частину організаційних витрат, визнала, що перемога JJ, що народився у Відні, стала неоднозначним подарунком у період, коли всі змушені затягувати пояси. А тут ще й та обставина, що конкурс 2026 року буде ювілейним – 70 років.

Стефані Гройсс-Горовиц, програмний директор мовника, прийнявши офіційне запрошення, запечатане у великий конверт після того, як JJ переміг фаворитів зі Швеції, пожартувала: «Валіза з грошима теж прибуде?» Навіть JJ приніс жартівливі вибачення: «У жодному разі – що я накоїв? Вибачте ORF, це буде дорого».

Втім, Гройсс-Горовіц пізніше заявила австрійським ЗМІ, що вона «неймовірно щаслива» за співака, а також за ORF, «бо це, звичайно, гігантський проект». Проте, сказала вона, це буде нелегко. Нам доведеться подивитися, як ми зможемо зібрати все, що маємо, щоб досягти успіху».

Очікувана вартість проведення конкурсу для ORF of Austria може перевищити €30 млн. При цьому мовник одночасно зіткнеться з великими рахунками за висвітлення чоловічого чемпіонату світу з футболу в Канаді, Мексиці та США, а також зимових Олімпійських ігор в Італії.

Австрійський уряд стикається з третім роком рецесії, у той час як він проводить бюджетні скорочення, щоб привести свій дефіцит у відповідність до правил ЄС.

Міністр фінансів Австрії Маркус Мартербауер у Instagram поділився постом, у якому говорилося, що він голосував за Швецію 3000 разів, щоб уникнути витрат на проведення наступного конкурсу, проте «цього було недостатньо…» Можливо, не всі сприйняли це як жарт.

Ще до тріумфу JJ журнал новин Profil опублікував статтю під заголовком «Чи може Австрія дозволити собі ще один Євробачення?» , в якій наголошувалося, що потенційне місто-господар Відень має заборгованість у розмірі 11,9 млрд євро.

Організатори конкурсу пісні «Євробачення» заявляють, що його фінансування в основному здійснюється за рахунок внесків мовників, що приймають участь, внесків приймаючої мовної компанії та приймаючого міста, а також доходів від спонсорських угод, продажу квитків та народного голосування за пісні.

Швейцарська громадська телерадіомовна компанія SRF оцінила загальну вартість проведення конкурсу 2025 року у 60 млн. швейцарських франків. З них 20 млн франків покрила SRF, 35 млн -Базель та 5 млн - організатори, Європейський мовний союз.

Однак сотні журналістів і десятки тисяч уболівальників також приносять значні доходи, а також суттєвий рекламний імпульс місту, що приймає, яке може мати довгостроковий ефект, заявив фінансовий директор Віденської міської ради Крістоф Машек.

Керівник туристичного департаменту федерального уряду Елізабет Цехетнер заявила, що захід 2015 року приніс Відню 30 млн. євро доходу, 100 000 відвідувачів та «рекламну вартість у діапазоні сотень мільйонів євро». "Такі масштаби знову стануть можливими в 2026 році", - сказала вона.

Декілька невеликих міст Австрії, включаючи Грац та Інсбрук, і навіть Оберварт, також висловили зацікавленість у проведенні заходу наступного року. Але Зальцбург і Клагенфурт вже відмовилися, пославшись на недостатню інфраструктуру та проблеми з вартістю. ORF ухвалить остаточне рішення про можливі місця проведення та пообіцяв «прозорий процес