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Економіка

Банки почали розсилати повідомлення про зниження лімітів: подробиці

Банки почали розсилати повідомлення про зниження лімітів: подробиці

З 1 червня 2025 року в Україні почнуть діяти нові правила для банківських переказів, які можуть значно вплинути на громадян. ПриватБанк, один із найбільших фінансових установ країни, уже почав розсилати попередження своїм клієнтам про зниження ліміту на перекази між фізичними особами.

Згідно нових правил, максимальний ліміт на перекази між рахунками фізичних осіб в Україні буде знижено з 150 000 до 100 000 гривень на місяць. Це обмеження стосується всіх переказів, як за карткою чи телефоном, так і тих, що здійснюються через реквізити IBAN.

При цьому, новий ліміт не стосується таких операцій, як зняття готівки, оплата покупок, комунальні платежі, перекази між власними рахунками, купівля облігацій або платежі на рахунки юридичних осіб. Тобто, ці категорії операцій залишаються без змін і не підпадають під обмеження.

У разі необхідності здійснення переказів на більші суми, потрібно надати додаткові документи, що підтверджують джерело доходу або участь у волонтерській діяльності. Це дозволить клієнтам підвищити ліміт для певних транзакцій.

 

Теги:

Приватбанкліміти на перекази
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