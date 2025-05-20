Макрофінансування під контролем: МВФ - знову в Україні

Сьогодні Міжнародний валютний фонд розпочав восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Про це повідомив Національний банк України, наголосивши, що обговорення проходять дистанційно й мають стратегічне значення для отримання наступного траншу фінансової допомоги.

Мета місії — оцінити хід виконання Україною зобов’язань у межах програми EFF, а також погодити подальші кроки для забезпечення макрофінансової стабільності, зниження інфляції та залучення інвестицій в економіку.

Ключові теми для обговорення:

Мобілізація внутрішніх доходів — покращення системи збору податків та наповнення бюджету;

Боргова стійкість — здатність України обслуговувати державний борг у довгостроковій перспективі;

Фінансовий сектор — продовження реформ для зміцнення банківської системи та відновлення довіри інвесторів;

Публічні інвестиції — реформа управління державними капітальними проєктами для ефективного використання міжнародної допомоги;

Валютна лібералізація — поступове пом’якшення валютних обмежень у міру стабілізації економіки.

Довідка: Програма EFF була затверджена у березні 2023 року з метою надання Україні до 15,6 млрд доларів протягом 4 років. Вона є частиною ширшого пакета міжнародної допомоги, який допомагає Україні пережити війну, стабілізувати економіку та запустити повоєнне відновлення.