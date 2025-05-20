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ЄС, на відміну від США, прискорює тиск на Росію

ЄС, на відміну від США, прискорює тиск на Росію

Європейський Союз сьогодні запровадить 17-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її безперервну агресію проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в соцмережі Х, підкресливши, що цей крок є необхідним для підтримки України і тиску на Росію.

Цахкна зазначив, що, попри численні спроби дипломатичних переговорів, Путін не змінив своїх цілей і продовжує прагнути до знищення України та зміни географічних кордонів Європи. "Путін зупиниться лише тоді, коли ціна його агресії стане нестерпною. Європейський Союз повинен і надалі вжити усіх заходів, щоб забезпечити максимальний тиск на Росію, поки її дії не стануть неприпустимими для Кремля", — заявив Цахкна.

Новий пакет санкцій буде спрямований на боротьбу з тіньовим флотом Росії, що використовує незаконні маршрути для транспортування нафти та інших енергетичних ресурсів, а також на зниження доходів, які Росія отримує від продажу енергоресурсів. Ці санкції мають на меті обмежити здатність Кремля фінансувати свою агресію та додатково ізолювати країну на міжнародній арені.

"Цей новий пакет санкцій стане ще одним важливим кроком у посиленні тиску на Росію, і ми не збираємося зупинятися на досягнутому. 18-й пакет санкцій уже знаходиться в розробці і буде включати нові заходи для ускладнення економічної діяльності Кремля", — підкреслив міністр.

В той же час Президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що не посилюватиме санкції проти Росії, оскільки, за його словами, «існує шанс» на прогрес.

Теги:

17 пакет санкцій18 пакет санкцій
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