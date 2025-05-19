Прорив у ранній діагностиці Альцгеймера: у США схвалено спеціальний аналіз крові

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило першу систему визначення хвороби Альцгеймера за білками крові. Про це повідомила компанія-виробник тесту, повідомляє nauka.ua.
– Раніше цю хворобу визначали за магнітно-резонансною томографією або аналізом спинномозкової рідини, тож раннє виявлення хвороби було не таким доступним, – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що новий тест дасть змогу пацієнтам вчасно почати прийом препаратів для відтермінування появи симптомів хвороби Альцгеймера.
Як це працює
У компанії повідомили, що йдеться про визначення в крові співвідношення тау-білка та бета-амілоїду, накопичення яких у мозку пов’язують із розвитком хвороби.
У клінічних випробуваннях цей тест виявився настільки ж ефективним, як і визначення скупчень цих білків у мозку та аналіз спинномозкової рідини на їх наявність.
Тест використовуватимуть як діагностичний інструмент для пацієнтів віком від 50 років, у яких уже почався занепад розумових здібностей, щоб підтвердити діагноз хвороба Альцгеймера.
Хвороби за аналізом крові
Хворобу Паркінсона, яку також пов’язують із накопиченням тау-білка, навчилися визначати за аналізом крові за сім років до появи симптомів.
За аналізом крові на наявність антитіл до власних клітин вчені виявили в пацієнтів розсіяний склероз, що виникає, коли імунна система руйнує оболонку нейронів.
Також аналіз крові зміг вказати на ризик прееклампсії – потенційно смертельного для матері та дитини ускладнення вагітності.
А коли аналіз крові недостатньо точний, як у разі раку простати, вчені розробляють альтернативні методи, зокрема аналіз слини.Автор: Сергій Ваха