Прорив у ранній діагностиці Альцгеймера: у США схвалено спеціальний аналіз крові

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило першу систему визначення хвороби Альцгеймера за білками крові. Про це повідомила компанія-виробник тесту, повідомляє nauka.ua.

– Раніше цю хворобу визначали за магнітно-резонансною томографією або аналізом спинномозкової рідини, тож раннє виявлення хвороби було не таким доступним, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що новий тест дасть змогу пацієнтам вчасно почати прийом препаратів для відтермінування появи симптомів хвороби Альцгеймера.

Як це працює

У компанії повідомили, що йдеться про визначення в крові співвідношення тау-білка та бета-амілоїду, накопичення яких у мозку пов’язують із розвитком хвороби.

У клінічних випробуваннях цей тест виявився настільки ж ефективним, як і визначення скупчень цих білків у мозку та аналіз спинномозкової рідини на їх наявність.

Тест використовуватимуть як діагностичний інструмент для пацієнтів віком від 50 років, у яких уже почався занепад розумових здібностей, щоб підтвердити діагноз хвороба Альцгеймера.

Хвороби за аналізом крові

Хворобу Паркінсона, яку також пов’язують із накопиченням тау-білка, навчилися визначати за аналізом крові за сім років до появи симптомів.

За аналізом крові на наявність антитіл до власних клітин вчені виявили в пацієнтів розсіяний склероз, що виникає, коли імунна система руйнує оболонку нейронів.

Також аналіз крові зміг вказати на ризик прееклампсії – потенційно смертельного для матері та дитини ускладнення вагітності.

А коли аналіз крові недостатньо точний, як у разі раку простати, вчені розробляють альтернативні методи, зокрема аналіз слини.