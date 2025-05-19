Трамп запропонує Путіну розморожування відносин Росії з усім світом в обмін на мир в Україні

Президент США в ході переговорів з ватажком рашистів Владіміром Путіним запропонує розморожування відносин Росії з усім світом в обмін на мир в Україні.

Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс, спілкуючись із пресою в літаку Air Force Two.

Як повідомляв ForUA, віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Адміністрація президента США Дональда Трампа усвідомлює, що "переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут".

"Ми усвідомлюємо, що переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут", - сказав він, зокрема.

Також повідомляється, що Венс сказав: "Путін, здається, не зовсім знає, як вийти з війни".