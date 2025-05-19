Переможець торішнього конкурсу Євробачення високо оцінив виступ українських учасників. А оглядач CNN написав, що "Україна виділяється на Євробаченні як ніхто інший".

Як ми вже повідомляли сьогодні, українські учасники конкурсу Євробачення гурт Ziferblat задоволені своїм дев'ятим місцем та потраплянням до десятки кращих, як вони й планували.

При цьому погляд із боку ставить їх ще вище. Як пише оглядач CNN: "Україна виділяється на Євробаченні, як ніхто інший. Ця пісня смілива — можливо, найскладніше її визначити в музичному плані. Костюми — чистий глем-рок, але навіть більш кемперський; мелодії кружляють і ніколи не закінчуються там, де ви очікуєте".

На думку переможця минулого конкурсу Nemo, якого CNN попросила виступити як експерта, їхня пісня Bird of Pray - одна з найцікавіших у музичному плані: "Вона дуже смілива, зухвала, та красива".