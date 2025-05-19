Заява молдовської політикині Вікторії Фуртуне викликала хвилю обурення в Україні. Вона публічно висловила думку про необхідність анексії Буджака – історичного регіону Одеської області – до складу Молдови.

В інтерв'ю місцевим ЗМІ Фуртуне заявила: "Молдова хоче повернути Буджак – історичний регіон Одещини – до свого складу. Ми мріємо про велику непокірну Молдову. Нам потрібно повернути вкрадене — ім’я, історію, мову і вихід до моря".

Ці слова прозвучали на тлі повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, та викликали різку реакцію українських політиків та громадськості. Заяви про "повернення вкраденого" та "велику непокірну Молдову" були розцінені як неприйнятні та такі, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України.

Наразі офіційної реакції від уряду Молдови на заяву Вікторії Фуртуне не надходило. Проте, українські дипломатичні кола вже висловили своє глибоке занепокоєння щодо подібних провокаційних висловлювань.

Буджак, також відомий як Південна Бессарабія, має складну історичну спадщину та був частиною Молдавського князівства, Османської імперії, Російської імперії, Румунії та Української РСР. З 1991 року регіон є невід'ємною частиною незалежної України.

Заява молдовської політикині може призвести до загострення відносин між Україною та Молдовою, особливо в контексті російської агресії та спроб дестабілізації регіону. Українська сторона очікує на офіційну позицію Кишинева щодо цієї скандальної заяви.