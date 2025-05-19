Том Круз розповів, чи боїться він смерті

Насправді, за його словами, кожен свій ризикований трюк він ретельно готує. Після виходу кожного нового фільму знаменитої франшизи "Місія нездійсненна" глядачі та преси обговорюють виконання Томом Крузом, якому зараз уже 62 роки, ризикованих трюків. Є навіть думка, що артист таким чином "грає з життям".

Однак, як повідомляє Francetvinfo з посиланням на інтерв'ю Круза каналу France 2, сам артист заявляє: "Я не кидаю виклик смерті. Я дуже допитливий у житті. Я завжди був таким. Це не означає, що я не боюся. Я не проти страху".

На запитання про те, чи страховики можуть турбуватися про небезпеку, яку становлять трюки, актор відповідає: «Це не моя проблема, хоча я і продюсер. Я знаю, що студії кажуть «ні». Я не хочу нічого знати».

Однак Том Круз говорить про серйозність свого підходу до ризикованих трюків: «Я витрачаю багато часу на розробку цих сцен і дуже скрупульозний у своїй підготовці, - говорить він. - Коли ви знімаєте фільм, ви вивчаєте мистецтво, історію, інженерію, механіку, акторську майстерність, оптику... Мені неймовірно пощастило, що за останні 45 років я зміг стати частиною цієї еволюції".