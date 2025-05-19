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Культура

Європейський старт Ziferblat: як український гурт підкорив Євробачення

Європейський старт Ziferblat: як український гурт підкорив Євробачення

Валентин Лещинський: "Ми зробили той результат, на який сподівалися - топ 10."  За результатами конкурсу Євробачення український гурт Ziferblat зайняв 9-е місце, тобто ввійшов в десятку кращих. 
Як повідомляє офіційний YouTube-канал Євробачення, хоча в соцмережах традиційно з’явилися як схвальні, так і критичні відгуки на виступ Ziferblat, самі артисти задоволені своєю роботою та наголошують , що це був їхній очікуваний результат.

Валентин Лещинський у зверненні до публіки подякував команді: "Ми зробили той результат, на який сподівалися - топ 10. Ми задоволені собою. Ми знали, що наша пісня була складна для цього конкурсу, але ми зробили все - наша команда, команда Суспільного", - сказав Валентин. 

"Я дуже задоволений. Ви побачите результати нашої роботи у майбутньому. Бо «Євробачення» закінчується і починається справжнє життя музичне. Нам потрібно виходити на європейський ринок, цей результат може нам допомогти. Для мене це лише початок музичної кар'єри", - сказав музикант.

Теги:

Євробачення-2025Валентин Лещинськийгурт Ziferblat
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