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Суспiльство

У Харкові в приміщенні ТЦК чоловік покінчив життя самогубством

У Харкові в приміщенні ТЦК чоловік покінчив життя самогубством

У Харківському районному ТЦК помер чоловік, правоохоронці з'ясовують обставини.

Про це повідомила поліція Харківської області. 

За попередніми даними, 39-річний чоловік 12 травня покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти.

Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявили, окрім травм, зазнаних внаслідок падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Окрім того, для перевірки дій працівників ТЦК матеріали скерували до Державного бюро розслідувань. Розслідування триває.

Друзі померлого не вірять в цю версію, звинувачують працівників ТЦК і вимагають справедливого розслідування.

В соціальних мережах пишуть, що загиблим є велосипедист Олексій. За словами друзів, Олексій - «переконаний пацифіст» - пішов з життя 12 травня.

Напередодні Олексія двічі затримували представники ТЦК Шевченківського району.

Перший випадок стався 8–9 травня, коли, за словами очевидців, Олексія начебто жорстоко побили. Він чинив опір, після чого почалися погрози на його адресу. Його відпустили, але вже 10 травня він знову зазнав викрадення.

Через три дні, 13 травня, родичів нібито викликали для упізнання тіла: згідно з офіційною версією, смерть настала внаслідок самогубства. Близькі нібито стверджують, що рани на голові були настільки серйозними, що похорони довелося провести в закритій труні.

Теги:

ТЦК та СП
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