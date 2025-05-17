Німеччина посилить патрулі в Балтійському морі для протистояння гібридним загрозам з боку Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що країна посилить патрулі в регіоні Балтійського моря, адже там "тіньовий флот" Росії загрожує безпеці. Також мають допомогти санкції 17-го пакета Євросоюзу проти РФ.

Про це Вадефуль сказав в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, яке цитує Deutsche Welle.

"Ситуація із загрозами в останні місяці стає все більш серйозною. (...) Обірвані кабелі, перервані сигнали і підозрілі судна викликають у нас велике занепокоєння", — сказав міністр.

Він додав, що в морі Німеччина посилить моніторинг, аби запобігти будь-яким саботажам. Окрім патрулів, безпеці має посприяти 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ — щодо саме цих кораблів. І це також допоможе Україні,

"Ми, як сусіди, НАТО і ЄС, робимо все можливе, щоб протистояти гібридним загрозам, зокрема за допомогою подальшого патрулювання. Росія загрожує всім нам в регіоні Балтійського моря", — зазначив Вадефуль.

14 травня посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Остаточно ухвалити санкції має Рада ЄС у вівторок, 20 травня. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що до санкційного списку додали ще 189 суден тіньового флоту, які мають на меті перекрити російський експорт енергоносіїв. Як повідомив Суспільному дипломат ЄС, серед іншого в 17-му пакеті створено правову основу для санкцій проти флоту, який знищує під водою кабелі або сервери.

За словами міністерки закордонних справ Латвії Байби Браже, приблизно 84 відсотки експорту російської сирої нафти транспортується через Балтійське море тіньовим флотом.

18 листопада 2024 року фінська влада заявила про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною. Тоді ж було зафіксовано обрив ще одного — між Литвою та Швецією.

На початку грудня 2024 року на інтернет-лінії між Швецією та Фінляндією сталися два нові розриви кабелю. Пошкодження сталося на суходолі в Еспоо та Віхті.

25 грудня 2024 року фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.