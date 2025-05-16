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Економіка

Заморожений три роки прожитковий мінімум переглянуть: Шмигаль анонсував масштабні реформи

Заморожений три роки прожитковий мінімум переглянуть: Шмигаль анонсував масштабні реформи

Кабінет міністрів підтримує великі реформи в соціальній сфері. Одним з напрямків буде зміна підходів до прожиткового мінімуму. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час трансляції засідання Верховної Ради, яку вів нардеп Олексій Гончаренко.

Ми отримали пакет законів. Ґрунтовні зміни, ми їх вивчаємо, буквально вчора з ними ознайомлювався, обговорюємо, - сказав він, відповідаючи про законопроєкти депутатів, які передбачають підвищення прожиткового мінімуму, який уряд заморозив на три роки.

За його словами, "на цю реформу треба йти".

І не тільки цю реформу, і ще декілька соціальних реформ ми маємо зайти разом і проголосувати відповідне законодавство, – сказав Шмигаль.

 

Теги:

економікашмигальпрожитковий мінімум
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