Заморожений три роки прожитковий мінімум переглянуть: Шмигаль анонсував масштабні реформи

Кабінет міністрів підтримує великі реформи в соціальній сфері. Одним з напрямків буде зміна підходів до прожиткового мінімуму. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час трансляції засідання Верховної Ради, яку вів нардеп Олексій Гончаренко.

– Ми отримали пакет законів. Ґрунтовні зміни, ми їх вивчаємо, буквально вчора з ними ознайомлювався, обговорюємо, - сказав він, відповідаючи про законопроєкти депутатів, які передбачають підвищення прожиткового мінімуму, який уряд заморозив на три роки.

За його словами, "на цю реформу треба йти".

– І не тільки цю реформу, і ще декілька соціальних реформ ми маємо зайти разом і проголосувати відповідне законодавство, – сказав Шмигаль.