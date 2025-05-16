У російської делегації в Стамбулі немає повноважень ухвалювати рішення, — Зеленський

Рівень російської делегації в Стамбулі не дає повноважень приймати рішення в РФ, в той же час пріоритет України на переговорах – це безумовне припинення вогню і створення основи для дипломатії, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Я був готовий до особистої зустрічі з Путіним в Анкарі чи в Стамбулі… щоб вирішити всі суттєві проблеми. Але він на це не пішов… Також бачимо, що російська делегація, яка прибула до Стамбулу, дуже низького рівня", - сказав Зеленський на саміті "Нова Європа у новому світі" Європейської політичної спільноти (EPC) у Тирані в п'ятницю.

За словами Зеленського, жоден член цієї делегації не приймає рішення в РФ. "Путін продовжує підривати підвалини демократії", - додав він.

"Російські представники в Стамбулі навіть не можуть піти на це припинення вогню, яке є першим необхідним кроком. З цього очевидно, що Путін продовжує підривати підвалини демократії і дипломатії", - додав він.

Разом з тим, як зазначив президент України, українська делегація знаходиться в Стамбулі. "Наш пріоритет – це повне і безумовне припинення вогню, щоб припинилися вбивства і щоб була створена основа для дипломатії перш за все", - наголосив Зеленський.

Президент України підсумував: "Українська делегація має повноваження приймати рішення…. Росія відправила майже тих самих осіб, що і у 2022 році. З цього видно, що Росія не змінила всій базовий підхід".