Євробачення 2025: названо головного претендента на перемогу

Букмекери визначили шанси учасників у фіналі конкурсу Євробачення.Змін після другого півфіналу практично немає.

Тут треба одразу повторити те, про що ми вже писали – що хоча місця після першого щось означають для самолюбства учасників та їхнього статусу в музичному світі, для країн, які вони представляють, має значення лише перше місце, оскільки воно робить їх господарями наступного конкурсу. Іноді, щоправда, має значення й друге місце, як у випадку з Британією, коли Україна, перемігши у конкурсі, не змогла наступного року прийняти його через російське повномасштабне збройне вторгнення.

Повертаючись до цьогорічного конкурсу, відзначимо, що Швеція стабільно тримається на першому місці (зараз за даними сайту Еurovisionworld її шанси на перемогу у фіналі оцінюються в 42%, причому розрив з Австрією 21%, що йде на другому місці, практично стабільний. При цьому дует значно відірвався від третього місця, де зараз Франція з 8%.

Тож шведський Мальме мав привід заявити ще кілька днів тому, що вдруге поспіль він конкурс приймати не буде.

Але, як можна спрогнозувати, у Швеції знайдуться й інші міста-претенденти.