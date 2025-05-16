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Коли розпочнуться переговори в Стамбулі, повдомили турецьікі ЗМІ

Коли розпочнуться переговори в Стамбулі, повдомили турецьікі ЗМІ

Сьогодні в Стамбулі відбудуться важливі переговори між Україною, США та Туреччиною, а також між Україною і Росією за посередництва Туреччини. За інформацією агентства Anadolu, зустрічі заплановані на 10:45 та 12:30 за місцевим часом.

Перша частина переговорів проходитиме у форматі Україна-США-Туреччина. В ході цієї зустрічі планується обговорення низки важливих питань, зокрема ситуації на фронті та можливих шляхів для підтримки України з боку міжнародних партнерів.

О 12:30 розпочнеться друга зустріч, яка пройде в більш складному форматі — Україна-Росія-Туреччина.

Очікується, що обидві зустрічі стануть важливими етапами в подальшій дипломатичній роботі для досягнення стабільності в регіоні.

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