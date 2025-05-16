ЄС підготував новий санкційний удар по Кремлю

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про завершення підготовки чергового пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ. За його словами, остаточне ухвалення санкцій відбудеться у вівторок, 20 травня, під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі. Про це німецький лідер повідомив у своєму дописі на платформі Х (раніше Twitter):

Виступаючи в Бундестазі напередодні, Мерц підкреслив, що санкції мають мати реальний вплив на російську економіку, а не бути лише декларативними: «Ми більше не можемо дозволити Росії адаптуватися до обмежень. Нові санкції мають на меті не лише покарання, а й унеможливлення відновлення російського військового потенціалу», — заявив канцлер.

Хоча офіційні деталі ще не оприлюднені, за даними європейських ЗМІ та дипломатичних джерел, пакет міститиме низку серйозних обмежень, зокрема:

- Розширення списку санкційних товарів: нові заборони на постачання до Росії технологій подвійного призначення, промислового обладнання, програмного забезпечення та компонентів, які можуть використовуватися у військових цілях.

- Персональні санкції: нові обмеження проти високопосадовців, бізнесменів і силовиків, причетних до війни проти України та репресій у самій РФ.

- Санкції проти посередників: заходи проти компаній у третіх країнах, які сприяють обходу західних санкцій — зокрема, йдеться про фірми з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Центральної Азії.

- Контроль над фінансовими потоками: замороження нових активів і заборона на транзакції з рядом банків і страхових компаній, які працюють на інтереси російської оборонки.

Очікується, що новий пакет буде координовано зі США, Великою Британією та Канадою. Вашингтон, за даними Bloomberg, також готує додаткові заходи проти компаній, які допомагають Москві обходити вже запроваджені обмеження.

Очікуваний 14-й пакет може стати одним із наймасштабніших за останній рік.