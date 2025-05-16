Визначено всіх фіналістів Євробачення-2025 — Україна серед фаворитів

У швейцарському місті Базель, яке цьогоріч приймає 69-й пісенний конкурс «Євробачення», завершилися обидва півфінали, за результатами яких визначено повний список країн, що виступатимуть у грандфіналі. Одним із головних приводів для радості для українських шанувальників стало те, що гурт Ziferblat, який представляє Україну, впевнено пройшов до фіналу з композицією "Bird of Pray".

Українські представники виступали у першому півфіналі під п’ятим номером та справили справжній фурор на сцені. Їхній виступ супроводжувався оригінальною візуальною постановкою, атмосферним світловим шоу і майстерною вокальною подачею. Публіка зустріла виступ оваціями, а в соцмережах одразу з’явилися захоплені відгуки як від фанатів, так і від музичних критиків. Вважається, що Ziferblat уже зараз входить до списку фаворитів конкурсу.

Усього до гранд фіналу проходять 26 країн. Це 20 переможців двох півфіналів, а також 6 країн, які автоматично мають місце у фіналі — серед них країни-засновниці конкурсу і країна-господарка.

Переможці першого півфіналу:

Україна — Ziferblat – Bird of Pray

Норвегія — Kyle Alessandro – Lighter

Албанія — Shkodra Elektronike – Zjerm

Швеція — KAJ – Bara Bada Bastu

Ісландія — Væb – RÓA

Нідерланди — Claude – C'est La Vie

Польща — Justyna Steczkowska – GAJA

Сан-Марино — Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Естонія — Tommy Cash – Espresso Macchiato

Португалія — NAPA – Deslocado

Переможці другого півфіналу:

Литва — Katarsis – Tavo Akys

Ізраїль — Yuval Raphael – New Day Will Rise

Вірменія — PARG – SURVIVOR

Данія — Sissal – Hallucination

Австрія — JJ – Wasted Love

Люксембург — Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

Фінляндія — Erika Vikman – ICH KOMME

Латвія — Tautumeitas – Bur Man Laimi

Мальта — Miriana Conte – SERVING

Греція — Klavdia – Asteromáta

Автоматично проходять до фіналу: Швейцарія — як країна-господарка, Франція, Італія, Німеччина, Іспанія, Велика Британія — країни-засновниці та головні донори конкурсу

Грандфінал «Євробачення-2025» обіцяє бути захопливим. Організатори підготували масштабне шоу, в якому поєднаються музика, світло, технології та національні особливості різних країн. Очікується, що сценографія буде однією з найсучасніших в історії конкурсу, адже Швейцарія прагне показати найвищий рівень організації.

Аналітики вже роблять прогнози: серед фаворитів – Україна, Швеція, Італія та Франція, але конкуренція цього року справді висока, й усе вирішуватиметься під час виступів у фіналі.

Грандфінал Євробачення-2025 відбудеться у суботу, 17 травня. Трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі Eurovision, а також в ефірі Суспільного телебачення в Україні.