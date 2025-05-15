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Мексиканську інфлюенсерку застрелили під час стриму в її салоні краси

Мексиканську інфлюенсерку застрелили під час стриму в її салоні краси

У мексиканському місті Сапопан, штат Халіско, 23-річну інфлюенсерку Валерію Маркес застрелили просто під час прямого ефіру в TikTok.

За даними прокуратури штату, до її салону краси увійшов чоловік і відкрив вогонь. Справу розслідують як можливий феміцид – умисне вбивство жінки через її гендер. Про це пишуть BBC та CNN.

Маркес, відома у соцмережах завдяки відео про красу та догляд, саме проводила стрим, розпаковуючи м’яку іграшку у вигляді свинки – ймовірно, подарунок від нападника. Вона посміхалась, зверталася до глядачів, але за кілька секунд у кадрі пролунали постріли. Валерія схилилася на стіл, а телефон продовжував транслювати події, доки хтось не вимкнув запис.

За словами представників місцевої влади, загибель Маркес стала для громади шоком. Мер Сапопана Хуан Хосе Франхі підтвердив, що до інциденту вона не повідомляла про жодні погрози.

Поліція прибула на місце і констатувала смерть дівчини. Ім’я підозрюваного поки не розголошується, але слідчі працюють на місці, а судмедексперти вивчають докази.

Феміцид залишається однією з найгостріших проблем у Мексиці. За даними уряду, лише за перші три місяці 2025 року зафіксовано 162 таких випадки. У 2024 році – 847. Правозахисники вказують, що більшість злочинів проти жінок не розслідуються належним чином і лише незначна частина справ доходить до вироку.

Директорка Human Rights Watch у регіоні Америки Хуаніта Гобертус зазанчила, що у 2022 році в Мексиці вбили близько 4 тис. жінок – це 12% від загальної кількості вбивств. Основною проблемою, за її словами, залишається неспроможність держави захищати жертв та свідків.

 

Теги:

Мексикакримінальні новиниумисне вбивство
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