Зустріч Зеленського та Ердогана тривала майже три години

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Анкарі.

Про це повідомляє Anadolu, його цитує “РБК-Україна” у четвер, 15 травня.

Варто зауважити, що зустріч була закрита для преси. Але відомо, що зустріч та робоча вечеря за участю делегацій у президентському комплексі тривали 2 години 45 хвилин.

На ній були присутні міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, голова Національної розвідувальної служби Ібрагім Калин і радник президента із зовнішньої політики і безпеки Акіф Чагатай Килич.

Від України були керівник Офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

"Хороша й продуктивна зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Про наближення миру та гарантування безпеки", - розповів на пресконференції Зеленський.

Він висловив вдячність Ердогану та всій Туреччині за підтримку України, за підтримку всіх реальних кроків до повного й безумовного припинення вогню та справжньої дипломатії.

"Продовжимо тісну координацію, щоб переговори були справді результативними. Сьогодні Росія вкотре продемонструвала, що не налаштована завершувати війну, відправивши делегацію із представників доволі слабкого рівня. Більше того, такий російський підхід – це прояв неповаги до світу, до всіх партнерів. Чекаємо на чітку й сильну реакцію партнерів", - заявив очільник держави.

Також Зеленський розповів, що обговорив із президентом Туреччини співпрацю в межах коаліції охочих, гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню, морське розмінування, відбудову України й розвиток партнерства між нашими державами.

"Вдячний за те, що в більшості питань маємо спільне бачення", - підсумував глава держави.