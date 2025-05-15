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Суспiльство

Стало відомо, коли у Львові відбудеться черговий Міжнародний фестиваль BookForum

Стало відомо, коли у Львові відбудеться черговий Міжнародний фестиваль BookForum

32-й Міжнародний літературний фестиваль BookForum проходитиме у Львові з 2 до 5 жовтня 2025 року. Про це повідомили на сайті фестивалю.

«Щоосені Львів стає літературною столицею України — містом проведення Міжнародного фестивалю BookForum. З радістю оголошуємо, що цьогоріч 2-5 жовтня BookForum знову збере у Львові всіх, хто живе книжками: авторів, видавців, читачів, перекладачів та культурних діячів», — поділилися організатори фестивалю.

Також вони додали, що цього року на BookForum повертається книжковий ярмарок, який відбудеться 3-5 жовтня у Палаці мистецтв.

«З 1994 року саме він був серцем фестивалю, місцем зустрічей, відкриттів, живого спілкування, емоцій, обміну ідеями та натхненням. Цього року ми повертаємося до цієї традиції — і запрошуємо вас повертатися разом із нами!», — розповіли організатори фестивалю. 

Книжковий ярмарок вперше скасували у 2020 році через пандемію коронавірусу. Пізніше ярмарок не проводили через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну, а у 2024 році — через брак фінансування.

Нагадаємо, 31-й міжнародний літературний фестиваль Lviv BookForum відвідали понад 9 тисяч гостей. Водночас трансляції на каналах медіапартнерів заходу набрали майже 412 тисяч переглядів.

 

Теги:

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