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Культура

Євробачення-2025: де і коли дивитись трансляцію другого півфіналу конкурсу

Євробачення-2025: де і коли дивитись трансляцію другого півфіналу конкурсу

Трансляцію другого півфіналу Євробачення-2025 можна буде переглянути сьогодні, починаючи з 22:00 за київським часом.

Окрім задоволення (а, можливо, і невдоволення) від виступів учасників, до кінця півфіналу можна буде перевірити вірність прогнозів, які, до речі, як показують конкурси минулих років, не завжди збуваються.

Отже, за даними Еurovisionworld, до другого півфіналу мають вийти учасники, які представляють Ізраїль, Австрію, Фінляндію, Мальту, Австралію, Литву, Грецію, Люксембург, Чехію та Латвію.

Втім, між Латвією, яка, за прогнозами букмекерів, має 52% шансів на вихід у фінал, і Сербією (50%) та Ірландією (48%), що "вилітають", різниця мікроскопічна, так що боротьба в нижній частині таблиці має бути серйозна.

Теги:

Євробачення-2025полуфінал
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