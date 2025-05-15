﻿
Головне

Київ і Анкара узгоджують позиції: Зеленський прибув на переговори з Ердоганом

Київ і Анкара узгоджують позиції: Зеленський прибув на переговори з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Туреччині, де проведе переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. 

Як зазначає джерело, перша зустріч президента України Володимира Зеленського в Туреччині відбудеться близько 13:00 з Ердоганом.

"Там все буде вирішуватись, які кроки далі, не раніше", - сказав співрозмовник.

На порядку денному також — безпекова ситуація в Чорноморському регіоні, реалізація української Формули миру, відновлення зернової ініціативи та подальша підтримка суверенітету України.

Президент Ердоган зі свого боку підтвердив готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню конфлікту й зазначив, що будь-які домовленості мають відбуватися за участі України.

Сторони також планують обговорити відновлення української інфраструктури та можливу участь турецьких компаній в інвестиційних проєктах.

Теги:

ЕрдоганВолодимир Зеленський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Через звернення до повії: у США заарештували олімпійського чемпіона
Спорт 14.05.2025 23:31:47
Через звернення до повії: у США заарештували олімпійського чемпіона
Читати
Україна готова до будь-яких форматів перемовин у Стамбулі - Зеленський
Головне 14.05.2025 23:14:05
Україна готова до будь-яких форматів перемовин у Стамбулі - Зеленський
Читати
Apple працює над системою управління гаджетами за допомогою імпульсів мозку, – WSJ
Дайджест 14.05.2025 23:12:58
Apple працює над системою управління гаджетами за допомогою імпульсів мозку, – WSJ
Читати

Популярнi статтi