Київ і Анкара узгоджують позиції: Зеленський прибув на переговори з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Туреччині, де проведе переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як зазначає джерело, перша зустріч президента України Володимира Зеленського в Туреччині відбудеться близько 13:00 з Ердоганом.

"Там все буде вирішуватись, які кроки далі, не раніше", - сказав співрозмовник.

На порядку денному також — безпекова ситуація в Чорноморському регіоні, реалізація української Формули миру, відновлення зернової ініціативи та подальша підтримка суверенітету України.

Президент Ердоган зі свого боку підтвердив готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню конфлікту й зазначив, що будь-які домовленості мають відбуватися за участі України.

Сторони також планують обговорити відновлення української інфраструктури та можливу участь турецьких компаній в інвестиційних проєктах.