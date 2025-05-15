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ЦПД РНБО: Росія маніпулює інформацією про час "початку перемовин у Туреччині"

ЦПД РНБО: Росія маніпулює інформацією про час "початку перемовин у Туреччині"

Російська пропаганда поширює неправдиву інформацію щодо початку переговорів між Україною та Росією, які нібито мали стартувати в Туреччині о 10:00 за московським часом. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, ця заява не відповідає дійсності й може бути черговою інформаційною маніпуляцією. «Такого часу початку перемовин не було заплановано. Ця дезінформація поширюється російськими ЗМІ з очевидною метою — створити ілюзію власної відкритості до діалогу та звинуватити Україну в нібито небажанні миру», — зазначив Коваленко.

Він також наголосив, що кремлівські пропагандисти активно просувають наратив про те, що «перемовини потрібні всім, крім України». За словами керівника ЦПД, саме на таку реакцію й розраховують у Москві, аби зняти з себе відповідальність за відсутність реального руху до миру.

«Насправді, припинення вогню та конструктивний діалог саботує саме Росія, яка не готова до жодних поступок, блокує ініціативу міжнародної спільноти щодо 30-денного перемир’я та розповсюджує фейки, щоб змістити акценти», — додав Коваленко.

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