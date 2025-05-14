Україна готова до будь-яких форматів перемовин у Стамбулі - Зеленський

Український лідер наголосив, що подивиться, хто прибуде на переговори від Росії, і тільки тоді визначатиме подальші кроки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Про це йшла мова у вечірньому зверненні українського президента.

«Сьогодні ми провели кілька нарад із командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найсильнішим аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується», – каже він.

За словами глави України, Росія продовжує затягувати війну. «Коли весь світ чекає від Путіна простої відповіді так на пропозицію прямих перемовин, він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає. Нічого йому це не дає. І не дасть», – наголосив президент.

Президент додав, що російські загарбники продовжують атакувати українських захисників на передовій. Щодобово відбувається більше сотні боїв.

«Особливо важкі Покровський напрямок, інші напрямки на Донеччині. Продовжуємо наші активні дії на Курщині та в Бєлгородській області – захищаємо превентивно українське прикордоння. Але всі бойові дії – це не наш вибір. Це наша оборона – оборона проти окупанта», – каже він.

Керівник України наголосив, що відповіді на всі питання про цю війну – чому вона почалась, чому вона триває – в Москві. «Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра – у Туреччині», – пояснив він.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ. Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.