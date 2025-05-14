Бекхем розпочинає нову еру в історії англійського футболу

Девід Бекхем розпочинає нову еру в історії англійського клубу "Салфорд Сіті", ставши його основним власником. Легенда "Манчестер Юнайтед" спільно з Гарі Невіллом тепер перебуває біля керма команди, яка виступає у четвертому за силою дивізіоні Англії – Лізі 2. Ця зміна власності ознаменувалася миттєвими та кардинальними кроками: одразу після завершення сезону клуб попрощався з сімнадцятьма гравцями.

Раніше Бекхем володів лише часткою "Салфорд Сіті" разом з іншими видатними вихованцями "Манчестер Юнайтед" – Раяном Гіггзом, Полом Скоулзом, Нікі Баттом та братами Невіллами. Тепер же, після реструктуризації власності, саме Девід Бекхем та Філ Невілл залишаються ключовими фігурами в керівництві клубу.

Нова епоха в "Салфорд Сіті", схоже, розпочинається з рішучих дій. Вражаюча хвиля змін торкнулася одразу 17 футболістів, контракти яких не було продовжено. Серед тих, хто залишив клуб, і місцева ікона – Метью Ланд, який користувався великою любов'ю серед уболівальників. Такий масовий відхід гравців чітко сигналізує про намір нового керівництва кардинально перебудувати команду та взяти курс на досягнення амбітніших цілей.

Цього сезону "Салфорд Сіті" фінішував на восьмому місці в Лізі 2, набравши 69 очок, що виявилося недостатньо для потрапляння до зони плей-оф за підвищення в класі (перші три команди виходять напряму до Ліги 1, наступні чотири розігрують ще одну путівку). Проте, попри невдачу в боротьбі за підвищення цього разу, клуб не збирається зупинятися на досягнутому.

Радикальні кадрові зміни одразу після приходу Бекхема як основного власника свідчать про його рішучість вивести "Салфорд Сіті" на вищий рівень англійського футболу. Цей сміливий крок, який можна розцінювати як "ва-банк", покликаний створити нове обличчя команди та закласти фундамент для майбутніх успіхів під керівництвом нових власників.