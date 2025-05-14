УПЛ оголосила найкращих гравця і тренера 28-го туру

Українська Прем’єр-ліга спільно з експертами, коментаторами УПЛ ТБ та представниками провідних спортивних медіа країни визначила символічну збірну 28-го туру, а також відзначила найкращих гравця та тренера туру. Центровими фігурами цього разу стали представники львівських "Карпат", які здобули яскраву вольову перемогу над "Олександрією" з рахунком 2:1.

Найкращим тренером туру визнано Владислава Лупашка, який майстерно налаштував команду на боротьбу у складному та емоційному матчі. Його "Карпати", поступаючись у рахунку, змогли вирвати перемогу в компенсований час і зробити важливий крок у турнірній боротьбі. У трійку лідерів тренерського рейтингу також увійшли Василь Кобін ("Інгулець") та Руслан Костишин ("Колос"), а дещо позаду опинився Олександр Кучер ("Чорноморець").

Гравцем туру з беззаперечною перевагою став півзахисник "Карпат" Амбросій Чачуа. Саме він заробив пенальті, з якого львів’яни зрівняли рахунок, а вже на 90+5-й хвилині забив переможний гол, який став апогеєм напруженого протистояння.

До топ-5 індивідуального рейтингу також увійшли:

Ярослав Ракіцький ("Чорноморець") — завдяки рятівному підкату, який дозволив його команді здобути важливу перемогу у Полтаві,

Іван Пахолюк ("Колос"),

Віталій Фарасєєнко ("Інгулець"),

Олег Горін ("Рух").

Загалом експерти розглядали 37 футболістів і 7 тренерів як кандидатів у герої туру, а також 72 гравці були номіновані до символічної збірної.

Окрім основного складу з 11 гравців, було сформовано також умовний резерв символічної збірної туру, до якого увійшли:

Олександр Сапутін ("Зоря"), Богдан Бутко, Євгеній Скиба, Мозес Жаржу (усі — "Чорноморець"), Борис Крушинський, Олексій Гуцуляк (обоє — "Полісся"), Денис Мірошніченко ("Карпати"), Андрій Цуріков ("Колос"), Денис Підгурський, Ярослав Карабін (обоє — "Рух"), а також Кевін ("Шахтар").

28-й тур УПЛ вкотре підтвердив, що боротьба в чемпіонаті залишається щільною, а герої можуть з’явитися в кожній команді.