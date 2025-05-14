ДБР викрило корупційну схему: правоохоронець з Рівного переправляв ухилянтів до білорусі

Працівники ДБР завершили розслідування щодо правоохоронця з Рівненщини та його спільника, які організували схему нелегального переправлення військовозобов’язаних чоловіків до білорусі. Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє прес-служба ДБР.

У листопаді 2024 року до правоохоронця звернулося двоє знайомих із бажанням нелегально виїхати до ЄС. Посадовець запропонував їм перехід до білорусі, адже вважав його більш «безпечним». За переправлення він запросив 8 тис. доларів США з кожного. Йому мав допомагати місцевий мешканець, який був добре обізнаний з прикордонною місцевістю.

Правоохоронець планував на власному авто перевезти «клієнтів» із Рівного повз усі блокпости до одного із сіл неподалік кордону. Далі чоловіків до кордону мав перевозити його спільник, безпосередньо переходити у білорусь чоловіки мали самостійно за наданими вказівками.

12 грудня 2024 року правоохоронця було затримано «на гарячому» після одержання 8 тис. доларів США від одного з «клієнтів».

Наразі обом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Чоловіки обвинувачуються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливих мотивів організації (ч. 2 та ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Процесуальне керівництво здійснювала Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.