Пентагон не виключає прямого зіткнення з Росією — генерал США

Глава Північного командування Збройних сил США генерал Грегорі Гійо під час виступу на слуханнях у Конгресі США заявив, що війна в Україні може вийти за межі регіону і призвести до прямого зіткнення між Сполученими Штатами та Росією.

«Якщо конфлікт в Україні затягнеться, не можна виключати прямого протистояння з Росією», — наголосив генерал.

За словами Гійо, Пентагон ретельно оцінює ризики такого розвитку подій та вже працює над сценаріями реагування у випадку ескалації. Армія США перебуває у стані підвищеної готовності та веде стратегічне планування на випадок гіпотетичного зіткнення з російськими силами.

Генерал наголосив на необхідності тримати оборону не лише в Європі, а й у Північній Америці, з огляду на потенційні загрози, зокрема в Арктиці, кіберпросторі й повітряному просторі.

Заява Гійо прозвучала на тлі дедалі частіших обговорень у США про довгострокову підтримку України, зокрема в контексті затвердженого пакету допомоги на десятки мільярдів доларів. Також у Вашингтоні посилюється дискусія щодо втягування Заходу в більш активну фазу протистояння з Росією, особливо в разі її подальшого наступу або провокацій за межами України.