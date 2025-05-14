Євробачення-2025: Україна знову серед фаворитів

Український гурт Ziferblat пройшов до фіналу Євробачення-2025, який цьогоріч проходить у швейцарському Базелі. Музиканти виступили під 5-м номером у першому півфіналі 13 травня з композицією «Bird of Pray» та здобули бурхливі овації залу.

Ziferblat опинився серед 10 фіналістів, яких обрали з-поміж 15 учасників півфіналу. Разом з ними до фіналу пройшли представники Норвегії, Албанії, Швеції, Ісландії, Нідерландів, Польщі, Сан-Марино, Естонії та Португалії.

Автоматично до фіналу потрапили також Італія й Іспанія — як країни-засновниці конкурсу, та Швейцарія — як країна-господарка. Фінал конкурсу відбудеться 17 травня.

Ziferblat — київське тріо, відоме поєднанням прогресивного року, темного попу й експериментального звучання. Їхня пісня «Bird of Pray», що стала переможницею національного відбору Vidbir 2025, порушує теми втрати, віри та надії у складні часи.