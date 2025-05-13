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До Стамбула на переговори Кремля та Києва поїде державний секретар США Марко Рубіо

До Стамбула на переговори Кремля та Києва поїде державний секретар США Марко Рубіо

На перемовини України та Росії в Туреччині поїде державний секретар США Марко Рубіо та "інші".

Про це сказав президент США Дональд Трамп під час виступу в Ер-Ріяді.

Трамп заявив, що очікує "хороших результатів" від можливих переговорів між Україною та Росією в Туреччині.

"Дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині цього тижня...  І вони можуть дати досить хороші результати. Наші люди туди поїдуть. Марко (держсекретар США Марко Рубіо, - ред.) туди поїде. Інші також поїдуть, і ми побачимо, чи зможемо ми це зробити", - сказав глава Білого дому.

Раніше повідомлялося, що спеціальні посланці Дональда Трампа Кіт Келлог та Стів Віткофф цього тижня вирушать до Стамбулу для участі у можливих переговорах між Україною та Росією.

Також раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо відвідає неформальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині 14-16 травня. Серед тем зустрічі - припинення війни РФ проти України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

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Марко Рубіо
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